عاجل.. السيسى يستقبل وزير الخارجية الأردنى

وفى بيان رسمى، قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى طلب نقل تحياته للعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، معربا عن تطلعه لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف الأصعدة، سواء كان ثنائيا أو ثلاثيا مع العراق الشقيق، خاصة فى ضوء تعاظم التحديات التى تواجهها المنطقة، وما يجمع مصر والأردن من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمى والشعبى.

وأعرب وزير الخارجية الأردنى عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً تحيات الملك عبد الله الثانى بن الحسين، مؤكدا حرص الأردن على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصرى بالمنطقة، بما يساهم فى مواجهة التحديات المشتركة التى تمر بها الأمة العربية.

كما شهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، والتى اكتسبت زخما فى السنوات الأخيرة على خلفية قوة ومتانة العلاقة الشخصية بين الرئيس وشقيقه الملك الأردن، مما انعكس بشكل إيجابى على الحرص والاهتمام المتبادل على تعزيز أطر التعاون بين البلدين فى كل المجالات.

كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة، خاصة عملية السلام فى الشرق الأوسط، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية، لحلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات.

وتطرق اللقاء أيضا إلى التطورات المتعلقة بالوضع فى ليبيا، وأكد الرئيس أن الهدف الأساسى تثبيت الموقف الحالى على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، سعياً إلى التوصل إلى حل جذرى وشامل لاستعادة الاستقرار والأمن فى ليبيا من خلال المسار السياسى ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابى، مشدداً على أن التنسيق المشترك وقوة الارادة ووحدة المواقف العربية يفرض محددات وخطوط الأمن القومى العربى.