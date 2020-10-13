صور.. رحلة كنسية لمتحف القوات الجوية بمطار ألماظة

زار الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، ومجموعة من كهنة وخدام وشباب القطاع، اليوم الثلاثاء، متحف القوات الجوية بمطار ألماظة العسكرى، بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر وعيد القوات الجوية.





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