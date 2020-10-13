الإنتاج الحربى: تأسيس تحالف وطنى قوى لصناعة إطارات المركبات

وأوضحت وزارة الإنتاج الحربى، فى بيان صحفى، أن توقيع الاتفاقية فى إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة طبقا لرؤية مصر 2030.

وأكد الوزير هشام توفيق، أن هذا الإتفاق يأتى فى ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل فى صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار جميع إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.

وأشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربى والعربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة لتوحيد جميع الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصرى.

وأضاف أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النواع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة الكيماوية، لتلبية احتياجات السوق المحلى وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج.

كما أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن توقيع هذا العقد يعكس التعاون والتكامل بين الإنتاج الحربى ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع، مضيفاً أن التعاون مع العربية للتصنيع سيمتد لمجالات متعددة لتوفير جميع احتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية.

كما أكد على حرص الوزارة التام على توجيه الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بالدولة والتى تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد القومى للبلاد.

كما أشار الوزير مرسى إلى أن إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة مما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصرى.

وأكد "التراس" على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، مشيرا لأهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على خفض الواردات، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على تأسيس تحالف صناعى وطنى قوى لصناعة إطارات المركبات من جميع الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة، مشيرا إلى إنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع.

وأكد "التراس" على استخدام أحدث الحلول العلمية والكيميائية والتكنولوجية لإنشاء المصنع، موضحا هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما أشاد بمجهودات وزارتى قطاع الأعمال والإنتاج الحربى لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة تعد خطوة على الطريق الصحيح لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات لتحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المصرى طبقا للمواصفات القياسية لهيئة المواصفات والجودة المصرية ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والإفريقية والأوربية بأعلى معايير الجودة العالمية.

وبدوره، أوضح المحاسب "عماد الدين مصطفى" أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار جميع إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية وفى مقدمتها الإنتاج الحربى والعربية للتصنيع، حيث تمتلكان قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنهما من لعب دور حيوى ومؤثر فى تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذى ينعكس إيجابيا على دعم برامج تعميق التصنيع المحلى وإحياء صناعة الإطارات لمختلف أنواع السيارات والاستخدامات.

وفى سياق متصل، تم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، توقيع عقد تكليف احدى الشركات الاستشارية الكبرى ومقرها فرنسا، لإعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والاقتصادية لمشروع إطارات السيارات، كما أتفق على التعاون مع شركة "بلاك دونتس" إحدى كبرى الشركات الاستشارية المتخصصة فى صناعة إطارات المركبات، لإعداد دراسات إنشاء خطوط إنتاج الإطارات طبقا لمواصفات الجودة العالمية.