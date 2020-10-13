جامعة الأزهر : اتخذنا خطوات جادة لتعزيز التنمية المستدامة

وحسب بيان لـ الجامعة، أكد المحرصاوى، أن التنمية المستدامة مشروع العصر؛ ولهذا خطت فيه الجامعة خطوات جادة، حتى لا يقتصر الخريج على دراسته، حيث تم عقد بروتوكولات تعاون مع الجامعات والوزارت فى ريادة الأعمال، لإنشاء حاضنات فى الهندسة والعلوم، مؤكدًا: "صار لدينا نادٍ لريادة الأعمال، وشارك طلابنا فى المسابقات العالمية، فكان لهم السبق فى الحصول على المركز الأول على مستوى العالم فى مسابقة إيناكتس من خلال مشروع عملى، للإفادة من قشر الجمبرى بإحدى قرى محافظة الفيوم، والذى أسهم فى تحويل 800 أسرة من البطالة للإنتاج".
ووجه المحرصاوى الشكر لـ قسم المحاصيل، لانفتاحه وتعاونه مع جمعية علوم المحاصيل، ووزارة الزراعة، وجمعه للمختصين فى هذا المجال.
يذكر أن المؤتمر يستمر للغد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور عدد من أساتذة الجامعات، وعدد من مديرى المراكز البحثية، ونواب عن الوزراء.
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