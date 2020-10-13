فيديو.. الاحتفال بتخريج الدفعة 158 من معهد ضباط الصف المعلمين

بدأت مراسم الاحتفال بالعرض الرياضى والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس بمشاركة أكثر من 4700 مقاتل من طلبة المعهد، كما تضمن تقديم الطلبة عرضاً للمهارات البدنية والاشتباك وفنون القتال المتلاحم، والتى تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل واستعرض الطلبة مهاراتهم فى فنون الاشتباك والدفاع عن النفس وعبور الموانع الثابتة والمتحركة والمشتعلة، ومهارات الكاراتية والكونغ فو والملاكمة، والتى أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

تلى ذلك عرض الموسيقات العسكرية التى قدمت عرضا متميزا أظهر ما يتمتع به الطلبة من درجة عالية من الكفاءة، إذ قدموا تشكيلات حركية لعمل لوحات فنية أظهرت مدى التوافق الحركى والدقة فى العزف من الحركة، كما قدموا عروضاً لمجموعة من المعزوفات الموسيقية والأغانى الوطنية التى عبرت عن القوة والانضباط التى تتمتع به العسكرية المصرية.

وفى الختام وبأداء متميز وانضباط عسكرى راقى قدمت مجموعات من الطلبة وخريجى معهد ضباط الصف عرضا عسكريا يتقدمهم حملة الأعلام ، وفى لمسة وفاء رفرفت صور لرموز من شهداء الوطن الأبرار فى ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم وامتزجت دماؤهم الزكية بثرى مصر المقدس لتفوح منه النسائم العطرة، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل وعرفانا بتضحيات شهدائها الأبرار.