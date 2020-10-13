وزير الخارجية: يجب سحب كل التنظيمات الإرهابية من ليبيا

وأضاف سامح شكرى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيريه العراقى والأردنى، بقصر التحرير بالقاهرة، أنه يجب سحب كل التنظيمات الإرهابية من ليبيا، مؤكدا دعم مصر للتسوية السياسية القائمة على توافق "ليبى- ليبى".

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