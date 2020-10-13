شكرى: رؤية مشتركة مع الأردن والعراق للحفاظ على الأمن القومى العربى

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير شكرى اليوم الثلاثاء، مع نظيريه الأردنى أيمن الصفدى والعراقى فؤاد حسين فى ختام اجتماع آلية التنسيق الثلاثى بالقاهرة.

وقال شكرى إن اجتماع اليوم يأتى فى إطار التعاون وفقا لتوجيهات القادة خلال القمتين اللتين تم عقدهما من أجل تفعيل أطر التعاون بين الدول الثلاث فى مجالات الطاقة والإعمار والكهرباء.

وأضاف الوزير أننا نعمل فى إطار تفعيل هذا التعاون لصالح الشعوب وفى ظل وجود أرضية من التوافق السياسى والاقتصادى، لافتا إلى أن هذا الإطار يتيح لنا تناول القضايا السياسية.

وأشار إلى وجود توافق بالكامل حول أهمية الحفاظ على استقرار دولنا والمحيط العربى وعدم التدخل فى شؤونها وأهمية استمرار هذا الإطار باعتباره لا يستهدف أى طرف بل لمصالح شعوبنا.

وأوضح أن هناك رؤية مشتركة حول أهمية الحفاظ على الأمن القومى ومواجهة التحديات المشتركة حيث تم تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية واستمرار الدعم للتوصل إلى تسوية سياسية عبر المفاوضات المباشرة.

ونوه بأنه تم أيضا مناقشة التطورات فى سوريا وليبيا وأهمية التوصل إلى حلول سياسية تتيح استعادة هذه الدول لاستقرارها إلى جانب الأمن المائى العربى وله أولوية متقدمة.

وأشار الوزير شكرى، إلى أنه أطلع الوزراء على التطورات الخاصة بسد النهضة وأيضا تم مناقشة القضايا المتصلة بالأمن المائى العراقى.