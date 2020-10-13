وعايش الوفد دورة العمل بحى مصر القديمة وكيفية تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، كما زار الوفد سور مجرى العيون، وشاهد خط سير المومياوات وكوبرى المانسترلى وقرية الفواخير ومتحف الحضارات وأعمال تطوير بحيرة عين الصيرة. كما زار وفد المتدربين مجمع الأديان ومسجد عمرو بن العاص وروضة السيدة زينب ومنطقة شق الثعبان ومصنع تدوير المخلفات بـ15 مايو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. ممثلو البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين فى زيارة لمصر القديمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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