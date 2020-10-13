رئيس مباحث يسدد ثمن علاج مريضة بدلا من زوجها

ذهب عامل باليومية لشراء دواء لزوجته المريضة من إحدى الصيدليات بمدينة كفر الشيخ، لكن فوجئ أنه المبلغ الذي معه لا يكفى لشرائه، فأبدى رغبته بترك بطاقته الشخصية وتليفونه المحمول، إذ إن ثمن العلاج 215 جنيهًا، ولم يكن معه سوى 100 جنيه فقط، رفض الصيدلى ذلك وتمسك بدفع المبلغ.





فخطف الرجل العلاج وأسرع لإنقاذ زوجته وأعطاهم للممرضة المشرفة، ثم سلم نفسه لنقطة شرطة المستشفى. فى نفس الوقت، أبلغ الصيدلى شرطة النجدة، واتهم الزوج بسرقة الدواء والاعتداء عليه، وعند وصول الرائد عمرو فتح الله، للمستشفى، وعلم بالموضوع، فدفع المبلغ المتبقى للصيدلى، بدلاً من زوج المريضة، وأنهى الإجراءات القانونية، وصرح للزوج بمرافقة زوجته.

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