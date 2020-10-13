القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 158 من معهد ضباط الصف المعلمين

فى إطار احتفالات القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر ، تم تخرج الدفعة (158) من معهد ضباط الصف المعلمين، حيث بدأت مراسم الاحتفال بالعرض الرياضى والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس، بمشاركة أكثر من 4700 مقاتل من طلبة المعهد.

وتضمن العرض تقديم الطلبة عرضاً للمهارات البدنية، والاشتباك وفنون القتال المتلاحم، والتى تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل، واستعرض الطلبة مهاراتهم فى فنون الاشتباك والدفاع عن النفس وعبور الموانع الثابتة والمتحركة والمشتعلة، ومهارات الكاراتية والكونغ فو والملاكمة، والتى أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

تلى ذلك عرض الموسيقات العسكرية التى قدمت عرضاً متميزاً أظهر ما يتمتع به الطلبة من درجة عالية من الكفاءة، حيث قدموا تشكيلات حركية لعمل لوحات فنية أظهرت مدى التوافق الحركى والدقة فى العزف من الحركة، كما قدموا عروضاً لمجموعة من المعزوفات الموسيقية والأغانى الوطنية التى عبرت عن القوة والانضباط التى تتمتع به العسكرية المصرية.

وفى الختام وبأداء متميز وانضباط عسكرى راقى، قدمت مجموعات من الطلبة وخريجوا معهد ضباط الصف عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام.

وفى لمسة وفاء، رفرفت صورا لرموز من شهداء الوطن الأبرار فى ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم، وامتزجت دمائهم الذكية بثرى مصر المقدس لتفوح منه النسائم العطرة، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائها الأبرار.