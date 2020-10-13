القوي العاملة : تعيين 580 شاباً واستخرج 1104 شهادات قياس مستوي المهارة...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا 580 شاباً من مختلف المؤهلات ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3280 شاباً ، فضلا عن استخراج 1104 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال علي المهن المختلفة .
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لـ 389 عاملا بقيمة إجمالية 137 ألف و 358 جنيها كرعاية إجتماعية وصحية لهم.
وأوضح أسعد أحمد السيد مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير عن انجازات المديرية خلال سبتمبر الماضي أنه تم التفتيش العمالي على 322 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 28 محضر عمالي ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 19 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوتين، وتحويل 4 شكاوي للقضاء ، وتبقت 13 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة .
وأشار إلي أن المديرية قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة لـ 174 منشأة، ، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم .
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