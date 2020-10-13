شكري فى مؤتمر مع وزيرى خارجية الأردن والعراق: لدينا رؤية مشتركة للأمن القومى

كشف وزير الخارجية سامح شكرى عن عقد اجتماع الآلية الثلاثية بين مصر والعراق والاردن فى القاهرة، مؤكدا أن الاجتماعات بحثت تفعيل أطر التعاون بين البلدان الثلاثة فى مجالات الطاقة والإعمار والكهرباء، مؤكدا أن البلدان الثلاثة تعمل على التكامل بين مصر والأردن والعراق.
أكد شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى خارجية العراق والاردن أن المشاورات بحثت أهمية الحفاظ على الاستقرار وعدم التدخل فى شؤون الدول العربية، موضحا أن هذا التعاون يهدف خدمة شعوب البلدان الثلاثة، مشيرا إلى وجود رؤية مشتركة للحفاظ على الأمن القومي العربى والتصدى للتحديات المشتركة.
ولفت إلى أن الاجتماعات تطرق لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ودفع العملية السياسية، إضافة إلى بحث الصراع فى سوريا وليبيا وأهمية التوصل لحلول سياسية كى تتمكن هذه الدول من الحفاظ على سيادتها.
وشدد على أن الأمن المائي العربى له أولوية خاصة وخاصة ملف سد النهضة والتحديات الخاصة بالأمن المائي فى العراق.
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