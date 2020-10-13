أمح الدولي يودع "كهربا" في مطار القاهرة قبل مغادرة الأهلي إلى المغرب|شاهد

حرص " أمح الدولي"، على مرافقة اللاعب محمود كهربا إلى مطار القاهرة، لتوديعه مع بعثة النادي الأول لكرة القدم بالأهلي المغادرة خلال ساعة من الآن متوجهة إلى المغرب لمواجهة الوداد البيضاوى المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في التوافد على صالة 4 بمطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى المغرب في تمام الثالثة عصر، على متن رحلة خاصة تابعة لشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك بعد إنهاء إجراءات سفرهم من خلال صالة 4 الخاصة بالطيران الخاص.

وقدمت سلطات أمن مطار القاهرة بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي من خلال فريق العلاقات العامة بالمطار، كافة التسهيلات لبعثة فريق النادي الأولى لكرة القدم.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، أعلن القائمة المسافرة للمغرب وجاءت كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.