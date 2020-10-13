القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 158 من معهد ضباط الصف المعلمين..فيديو

تخرجت الدفعة 158 من معهد ضباط الصف المعلمين، وذلك فى إطار إحتفالات القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر.

بدأت مراسم الإحتفال بالعرض الرياضى والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس بمشاركة أكثر من 4700 مقاتل من طلبة المعهد، تضمن العرض تقديم الطلبة عرضًا للمهارات البدنية والإشتباك وفنون القتال المتلاحم ، والتى تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل.

وإستعرض الطلبة مهاراتهم فى فنون الإشتباك والدفاع عن النفس وعبور الموانع الثابتة والمتحركة والمشتعلة ، ومهارات الكاراتية والكونغ فو والملاكمة ، والتى أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

تلى ذلك عرض الموسيقات العسكرية التى قدمت عرضًا متميزًا أظهر ما يتمتع به الطلبة من درجة عالية من الكفاءة، حيث قدموا تشكيلات حركية لعمل لوحات فنية أظهرت مدى التوافق الحركى والدقة فى العزف من الحركة ، كما قدموا عروضًا لمجموعة من المعزوفات الموسيقية والأغانى الوطنية التى عبرت عن القوة والإنضباط التى تتمتع به العسكرية المصرية.

وفى الختام وبأداء متميز وإنضباط عسكرى راقى قدمت مجموعات من الطلبة وخريجو معهد ضباط الصف عرضًا عسكريًا يتقدمهم حملة الأعلام.

وفى لمسة وفاء رفرفت صور لرموز من شهداء الوطن الأبرار فى ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم وإمتزجت دماؤهم الزكية بثرى مصر المقدس لتفوح منه النسائم العطرة ، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفانًا بتضحيات شهدائها الأبرار.