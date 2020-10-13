وزير خارجية الأردن: ندعم موقف مصر في قضية سد النهضة وحقها في مياه النيل استنادا للقانون الدولي

أكد وزير خارجية الأردن الدكتور أيمن الصفدي، أن المملكة الأردنية تدعم موقف مصر في قضية سد النهضة، خاصة أن القاهرة تستند لحلول توافقية وقواعد القانون الدولي.

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره سامح شكري، ووزير خارجية العراق، مساء اليوم، الثلاثاء، إن الأمن المائي العربي ضرورة ملحة، وهناك مساندة من غالبية الدول العربية حول هذه المسألة، وأيضا تحقيق الأمن العربي المشترك.

وثمن الوزير الجهد المصري في حل الأزمة الليبية، خاصة أنها تهدف للحفاظ على وحدة ليبيا وفي إطار الأمم المتحدة، وبما يحفظ استقرار ليبيا وأمن دول جوار ليبيا، مؤكدا دعم المملكة الأردنية لكل هذه الجهود.

وأضاف الصفدي أن الآلية الثلاثية بين مصر والعراق والأردن تنتقل وفقا لدورية انعقاد القمة بين زعماء الدول الثلاث، منوها إلى أن الاتفاق قائم في إطار التفاهم بين الدول الثلاث.

وأكد أن هناك رؤية مشتركة تجاه القضية الفلسطينية، حيث إن استمرار الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل خطر على المنطقة، وتحقيق السلام أولوية خيار استراتيجي من أجل أمن الجميع ومستقبل واحد ودولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وطالب الدكتور أيمن الصفدي بحماية استقرار العراق والنوء به عن تداعيات أي خلافات إقليمية، لأن أمن العراق من استقرار المنطقة، والعراق حقق نصرا بعد كثير من التضحيات على تنظيم داعش.

وشدد على ضرورة تعزيز الأمن الغذائي للدول الثلاث في إطار التكامل والتعاون العربي، حيث إن هناك أفقا سياسيا ومساحة تشريعية.