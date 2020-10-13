سامح شكرى: التفاهم السياسي بين الفرقاء الليبيين يعيد الاستقرار للبلاد ويوقف انتشار الإرهاب

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن التفاهم السياسي بين الفرقاء الليبيين سيعيد استقرار الأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى أن مصر ستستمر في هذا السعي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ودعم الحلول السلمية عبر منصة الأمم المتحدة وتحت مظلتها.

وطالب الوزير شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي والأردني، بقصر التحرير عقد مساء اليوم الثلاثاء، بموقف دولي حازم في مواجهة تدخل بعض القوى الإقليمية والدولية في الشأن الليبي بما يمنع حالة الاستقطاب الموجودة على الساحة الليبية. وقال إنه حان الوقت لتفاهم ليبي- ليبي من أجل حماية البلاد من التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار الإرهاب وهو ما سيؤدي إلى توقف دعم البعض للتنظيمات الإرهابية داخل ليبيا. وشدد شكري على أن آلية التعاون الثلاثي بين القاهرة وبغداد وعمان إنما تأتي في إطار مواجهة التحديات المُشتركة وسعيًا نحو مزيد من التعاون والتكامل، مضيفا أن اجتماع اليوم يأتي في إطار الحرص المشترك على دورية انعقادها.

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