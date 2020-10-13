يترقب عشاق هواتف آيفون ومنتجات شركة أبل الليلة فعالية Hi Speed التي تعقدها الشركة العملاقة للإعلان عن سلسلة هواتف آيفون 12 التي طال انتظارها. من المنتظر أن تعلن أبل عن 4 هواتف آيفون 12، هي هاتف iPhone 12 mini وهاتف iPhone 12 وهاتف iPhone 12 Pro وهاتف iPhone 12 Pro Max.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ابل ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل الاعلان عن الهاتف الجديد .. #ابل يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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