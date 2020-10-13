وزير الخارجية الأردني: ندعم موقف مصر في قضيتي ليبيا وأزمة سد النهضة

وقال الصفدي، إن موقف مصر من أزمة سد النهضة حكيم ، وأن الأردن تساند مصر في موقفها من هذه الأزمة لحماية امنها.
وأشار إلى أن الأزمة الليبية يجب التوصل فيها إلى حل سياسي ، يحفظ أمنها ، مشيرا إلى أن الأردن حريصة على مصلحة ليبيا وحماية امنها وأمن دول الجوار ، وخاصة مصر الدولة الشقيقة.
وتابع : " ندعم الجهود المصرية في حل الازمة الليبية ونساندها ، كما نؤيد الحوار كوسيلة لحل الازمات العربية ، وحل أزماتها .
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