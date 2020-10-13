وزير الخارجية الأردني: ندعم موقف مصر في قضيتي ليبيا وأزمة سد النهضة

أيمن الصفدي، وزير الخارجية الاردني، إن ا

قاللقضية الفلسطينية ستظل قضيتنا الأولى أمننا وحد ومستقبلنا واحد وهدفنا تحقيق الأمن العربي المشترك مما يتطلب التنسيق الكامل.

وقال الصفدي، إن موقف مصر من أزمة سد النهضة حكيم ، وأن الأردن تساند مصر في موقفها من هذه الأزمة لحماية امنها.

وأشار إلى أن الأزمة الليبية يجب التوصل فيها إلى حل سياسي ، يحفظ أمنها ، مشيرا إلى أن الأردن حريصة على مصلحة ليبيا وحماية امنها وأمن دول الجوار ، وخاصة مصر الدولة الشقيقة.

وتابع : " ندعم الجهود المصرية في حل الازمة الليبية ونساندها ، كما نؤيد الحوار كوسيلة لحل الازمات العربية ، وحل أزماتها .