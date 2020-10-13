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وزير الخارجية الأردني: ندعم موقف مصر في قضيتي ليبيا وأزمة سد النهضة

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قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الاردني، إن القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا الأولى أمننا وحد ومستقبلنا واحد وهدفنا تحقيق الأمن العربي المشترك مما يتطلب التنسيق الكامل. 

وقال الصفدي، إن موقف مصر من أزمة سد النهضة حكيم ، وأن الأردن تساند مصر في موقفها من هذه الأزمة لحماية امنها. 

وأشار إلى أن الأزمة الليبية يجب التوصل فيها إلى حل سياسي ، يحفظ أمنها ، مشيرا إلى أن الأردن حريصة على مصلحة ليبيا وحماية امنها وأمن دول الجوار ، وخاصة مصر الدولة الشقيقة. 

وتابع : " ندعم الجهود المصرية في حل الازمة الليبية ونساندها ، كما نؤيد الحوار كوسيلة لحل الازمات العربية ، وحل أزماتها . 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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