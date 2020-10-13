ياسمين فؤاد: تنفيذ 60 مشروع مخلفات تخدم 30 ألف منزل بقرى أسيوط

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الدور المحورى الذى يلعبه شركاء التنمية فى دعم المشروعات التنموية والبيئية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية واهمها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة الممول من الإتحاد الأوربى ووكالة التعاون الدولى الألمانية وبنك التعمير الألمانى وهيئة المعونة السويسرية واعربت عن امتنانها لهذا الدور الى جانب التعاون فى المشروعات المستقبلية بقطاعات البيئة المختلفة واهمها قطاع المخلفات لدعم الإستثمارات فى هذا المجال وزيادة فرص العمل وتحسين حياه الناس وبما يدعم اسس التعاون والشراكة من خلال تحديد اهداف واضحة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج اصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسى .

جاء ذلك فى الكلمة التى القاها نيابة عنها الدكتور احمد فاروق البرى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال إجتماع اللواء عصام سعد محافظ اسيوط وسفيرى المفوضية الأوروبية ودولة المانيا والوفود المرافقة بالإضافة الى ممثلى شركاء التنمية والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وذلك بديوان عام محافظة اسيوط لإستعراض جهود البرنامج فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات.

واكدت على ان محافظة اسيوط شاركت في تنفيذ أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات منذ عام 2016 حيث قام البرنامج بدعم المحافظة بتكلفة قدرها 96 مليون جنيه تمثلت فى معدات جمع ونقل المخلفات وانشاء بنية تحتية تتمثل فى 4 محطات وسيطة ومصنع متكامل لفرز المخلفات وانتاج السماد العضوى والوقود البديل الى جانب انشاء مدفن صحى طبقا للمعايير الدولية ومن المتوقع ان يصل الدعم المقدم لمحافظة أسيوط بالمرحلة الثالثة من المشروع الى حوالى 132 مليون جنيه.

ومن جانبه وجه اللواء عصام سعد محافظ اسيوط الشكر لوزارة البيئة والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والى السفراء وشركاء التنمية على هذا الدعم مؤكدا على ان ما تحقق فى محافظة اسيوط فى مجال إدارة المخلفات الصلبة خلال السنوات الماضية يعد طفرة وإنجازا كبيرا حيث نجحت المحافظة فى تحديث اسطول الجمع والنقل وفي تشجيع القطاع الأهلي للمساهمة في تقديم خدمات الجمع المنزلي حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة حاليا عدد 60 مشروعا تخدم اكثر من 30 الف منزل بمعظم قرى المحافظة كما ستشهد المحافظة مشاركة فاعلة للقطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنقل

تضمن الإجتماع استعراض لجهود البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة ومنها محافظة اسيوط والمخطط المستقبلى للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بتلك المحافظات وذلك بعد التشاورات مع شركاء التنمية من الجهات المانحة والتى تشمل الدعم الفنى والإستثمار فى منشآت البنية التحتية للنهوض بالمنظومة.

من ناحية اخرى اعرب السفير Christian Berger سفير الإتحاد الأوروبى عن شكره وامتنانه لكافة الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية والتعاون المشترك والمثمر مع وزارة البيئة والبرنامج الوطنى ومحافظات البرنامج للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة لتشجيع الإستثمار والإقتصاد الدوار فى مجال المخلفات الى جانب التعاون المستقبلى فى انشاء بنية تحتية تحقق الأهداف المنشودة فى تحقيق الإستدامة لقطاع المخلفات.