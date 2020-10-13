صور.. الاتحاد الأوروبى يوقع اتفاقيات لدعم منظمات المجتمع المدنى بأسيوط

شهد محافظ أسيوط عصام سعد، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيات المنح الفرعية "مشروع انطلاقة" بين الاتحاد الأوروبى برئاسة السفير كريستين برجير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى فى مصر، وبالشراكة مع جمعية "عطاء بلا حدود" لدعم منظمات المجتمع المدنى لبناء فرص سبل العيش للشباب بمحافظة أسيوط.





وأوضح محافظ أسيوط عقب التوقيع أن تلك الاتفاقيات تأتى فى إطار الأنشطة التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة بالشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدنى والتى تهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية لتحقيق مكاسب "صحية، وتعليمية، واجتماعية واقتصادية" ملموسة للمجتمعات الفقيرة والمهمشة فى الصعيد، وهو ما يخدم أهداف خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.



وثمن محافظ أسيوط دور الهيئات والمؤسسات الإجتماعية فى دعم المجتمع إقتصاديا وإجتماعيا من خلال المشروعات التى يتم تقديمها وتنفيذها على أرض المحافظة، مما يساهم فى تحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ كل المبادرات والمشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



وشدد على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة ومؤسسات وهيئات المجتمع المدنى والوقوف بجانب الدولة فى القطاعات الخدمية المختلفة لتطوير وتحسين الخدمات والمستوى المعيشى للمواطن بكل ربوع الجمهورية، موضحا أن الدولة تولى اهتماما خاصا بهذا القطاع الحيوى.



واختتم اللقاء بتوقيع الاتفاقيات والتى تنفذها 5 جمعيات بمحافظة أسيوط لاستهداف 1500 شاب وفتاة من المهمشين فى سن 15:24 عاما خصوصا المتسربين أو المعرضين للتسرب من التعليم وبالأخص من ذوى الإعاقة والفتيات، فضلاً عن 25 موجها ومعلما من المناطق المستهدفة، و7500 عضو من أعضاء أسر الشباب سيشاركون فى جلسات رفع الوعى فى الفعاليات الخاصة بالأسرة، بالاضافة إلى الشركاء من ممثلى الحكومة المحلية والقطاع الخاص.