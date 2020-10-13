مصر للطيران تنقل رحلاتها بمطار برلين إلى مبنى الركاب رقم 1

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية، أنه اعتبارًا من 1 نوفمبر 2020، سيتم نقل إقلاع ووصول رحلاتها بمطار برلين الدولى إلى مبنى الركاب الجديد رقم 1، بدلًا من مبنى الركاب رقم 5 .





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