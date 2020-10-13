وزير القوى العاملة: 4.6 مليون عامل غير منتظم حدثوا بياناتهم حتى الآن

ينتهي 15 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الـ 12 ظهراً، الموعد النهائي لتسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول علي المنحة الرئاسة "المرحلة الرابعة"، وذلك بعد أن بدأ التحديث السبت الماضي.
وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل لتحديث بياناتها حتى اليوم علي البوابة الالكترونية لموقع وزارة القوي العاملة ، ومركز معلومات مجلس الوزراء ، وصل إلي 4 ملايين و 637 ألف عامل وذلك علي مدى 4 أيام .
وشدد وزير القوي العاملة علي أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة ، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا.، وذلك بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.
وأشار سعفان إلي أنه بعد الانتهاء من موعد تحديث بيانات المتقدمين سوف يجري تدقيق بياناتهم عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.
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