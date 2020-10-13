إصابة 8 أشخاص بعد اندلاع حريق بمخزن سوبر ماركت شهير بسبورتنج

اندلع حريق بمخزن أحد محلات السوبر ماركت الشهيرة بسبورتنج، التابعة لحي ، مما أدى إلى إصابة ٨ أشخاص بحالات اختناق داخل المخزن ظهر اليوم الثلاثاء.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده، وقام رجال الإسعاف بنقل حالتين الى المستشفى الرئيسي الجامعي "الميري"، وحالة واحدة إلى مستشفى خاصة، وتم إسعاف خمسة أشخاص في مكان الحريق.

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وقد تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد نشوب حريق في أحد مخازن السوبر ماركت الشهيرة بالإسكندرية بمنطقة سبورتنج.

وعلى الفور هرع مأمور وضباط قسم شرطة باب شرقي وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق.

وبعد المعاينة، تبين أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي داخل المخزن.