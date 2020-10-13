يخدم 6.4 مليون نسمة.. سفير ألمانيا: فخورون بالمشاركة في البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة

تفقد الدكتور سيريل ﭼان نون، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، بصحبة محافظ أسيوط عصام سعد، صباح اليوم، الثلاثاء، وحدة إدارة المخلفات الصلبة بأسيوط وأسطول جمع المخلفات الصلبة المورد حديثا كجزء من "البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP.
وخلال الجولة، وبحسب بيان لسفارتي ألمانيا والاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أكد السفير الدكتور "نون" أنه لمن المثير للإعجاب أن نرى النتائج الملموسة لهذا التعاون الدولي المثمر، مشيرا إلى أن الإدارة المستدامة للمخلفات ليست ركنا ركينا في الشئون المتعلقة بحماية البيئة والمناخ على المدى الطويل فحسب، بل ولها كذلك تأثير إيجابي مباشر على جودة حياة الآلاف من البشر.
وقال السفير الألماني إن ألمانيا سعيدة بالمشاركة في تحقيق هذا المردود العظيم"، مشددا على أن "إدارة المخلفات الصلبة لها أولوية قصوى بالنسبة للصحة وحماية البيئة والاقتصاد المستدام.
من جانبه، أكد السفير كريستيان برجر أن الاتحاد الأوروبي كشريك وصديق، فخور بدعم مصر في هذا المجال"، ثم أردف قائلا: "كما أود أن أعرب عن تهنئتي بمناسبة اعتماد البرلمان لقانون النفايات الصلبة".
ويهدف البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة إلى تنفيذ سياسة فعالة وسن تشريعات ووضع ترتيبات مؤسسية لإدارة المخلفات الصلبة بمصر مقرونا بإنشاء البنية التحتية ذات الصلة، ومن ثم فإن المشاريع المختلفة للبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة مصممة للمساهمة في حماية البيئة والمناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض المخاطر على صحة السكان، وسوف يحسن البرنامج من خدمات إدارة المخلفات الصلبة لنحو 6.4 مليون شخص منهم 2 مليون شخص في أسيوط.
جدير بالذكر أن البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة هو برنامج مشترك للحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية بالاتحاد الكونفدرالي السويسري وقطاع التعاون الاقتصادي الألماني ممثلا في وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ) وبنك التعمير الألماني (KfW)، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا البرنامج بشقي المساعدات الفنية والمالية ما يزيد على 68 مليون يورو.
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