أقرأ أيضا ..
المطران منير حنا قال في بيان صادر عن الكنيسة الأسقفية اليوم: إن الكتاب المقدس يحثنا على الحفاظ على وحدة الكنيسة والمحبة بين الطوائف المختلفة لأنهم أعضاء في جسد المسيح الواحد
واعتبر حنا أن تنوع الكنائس واستقلاليتها فى الأنظمة الكنسية والادارية والطقسية لايمنع الوحدة بينها إذ تشترك في هدف واحد وهي العمل لمجد الله واسم المسيح
من جانبه قال الأب (الايكونومس) رفيق جريش راعى كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة: أن الوحدة الكنسية تبدأ بعلامات محبة و مشاركة حقيقية بين الإخوة بعيدًا عن مظاهر الوحدة السطحية.
وشدد جريش: و كلنا أعضاء في الكنيسة حتى لو اختلفت طقوسنا معتبرًا أن المشاركة في صلاة المعمودية أمر طبيعي بين المتحابين في اسم المسيح
من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يشترك فيها الأب رفيق جريش مع رئيس الأساقفة منير حنا فى المعمودية فلقد سبق أن اشتركا فى معمودية حفيدته نور شادى منذ حوالى ثلاث سنوات.
يشار إلى أن هناك اتفاقية مسكونية وقعتها كنائس عديدة تؤكد الاعتراف المشترك بالمعموديات التى تتم فى هذه الكنائس وتم ذلك عام 1982 فى ليما بدولة بيرو برعاية مجلس الكنائس العالمى، إلا أن بعض الكنائس لم تُفعل هذه الاتفاقية بعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة كاهن كاثوليكي.. رئيس"الأسقفية" يمنح حفيده سر المعمودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.