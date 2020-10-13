مصر للطيران تعلن نقل إقلاع ووصول رحلاتها بمطار برلين لمبنى الركاب 1 مطلع نوفمبر

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، أنه اعتبارًا من 1 نوفمبر 2020‪ قد تقرر نقل إقلاع ووصول رحلاتها بمطار برلين الدولي إلى مبنى الركاب الجديد رقم 1 بدلًا من مبني الركاب رقم 5 .

وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، 5 رحلات أسبوعية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار برلين في العاصمة الألمانية.

وناشدت مصر للطيران عملائها، الإتصال بمركز الاتصالات 1717 او زيارة موقعنا www.egyptair.com، للاستفسار حول معلومات الرحلات الجوية الخاصة بها.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.