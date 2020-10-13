تصل لـ 25 % للدرجة السياحية.. مصر للطيران تطرح تخفيضات على تذاكر رحلات السعودية

أعلنت شركة مصر للطيران، عن طرح تخفيضات بين القاهرة وكل من مدن جدة والمدينة والرياض والدمام والقصيم بالمملكة العربية السعودية، في ظل الحملة التي أطلقتها مصر للطيران للتشجيع على السفر تحت شعار "مش حنبطل نسافر".

وتسري هذه التخفيضات للسفر من المدن السعودية إلى نقاط شبكة مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

وطرحت الشركة تخفيض 35 % على درجة رجال الأعمال و 25 % على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر حتى 5 نوفمبر 2020 على أن يبدأ السفر قبل 1 ديسمبر 2020.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.