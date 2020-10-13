قرار جمهوري باستكمال تشكيل عضوية مجلس إدارة"الوطنية للانتخابات"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 582 لسنة 2020 باستكمال تشكيل عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات. ووفقا للمادة الأولى من القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم "الثلاثاء" - يستكمل تشكيل عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتعيين كل من السادة: عن محكمة النقض : المستشار أحمد عبد العظيم مطر نائب رئيس محكمة النقض. عن محاكم الاستئناف : المستشار محمد على حسن عبد الواحد الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية. عن مجلس الدولة: المستشار محمد أحمد شفيق الجنك نائب رئيس مجلس الدولة. عن هيئة النيابة الإدارية: المستشار شريف محمد منير حشيش نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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