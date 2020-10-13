صور.. 30 منحة كاملة بالجامعة الأمريكية للمتفوقين من طلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء تخصيص 30 منحة دراسية كاملة سنويًّا للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المدارس الحكومية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والجامعة.





وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على "فيبسبوك"، اليوم حرص الحكومة المصرية على استمرار أواصر التعاون بين الجامعة الأمريكية والمؤسسات التعليمية المصرية، مشيرًا إلى الدور المهم الذى تقوم به الجامعة فى خدمة المجتمع المصرى على المستوى البحثى والعلمى.



كما استعرض عبدالغفار صور التعاون الناجحة مع الجامعة، ومنها مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتعديل البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 1975، والذى بموجبه حصلت الحكومة المصرية على 30 منحة دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف الوزير أن التعاون بين الوزارة والجامعة الأمريكية سيعمل على توفير فرص أفضل للطلاب المصريين لبناء ثقافة القيادة لديهم، والتعلم مدى الحياة، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية والارتقاء بها من خلال تطوير البرامج الأكاديمية الجامعية وفقًا للنظم العالمية، موضحًا الجهود التى بذلت للارتقاء بمكانة الجامعات المصرية التصنيفات العالمية للجامعات، فضلا عن إنشاء جامعات جديدة فى محافظات مصر المختلفة، والاهتمام بالتعليم التكنولوجى، وفتح أفرع للجامعات الدولية فى مصر، والتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية.



وأوضح عبدالغفار أن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على المنح 30 طالبًا، مشيرًا إلى أن 26 طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية "20 منحة فى العلوم والهندسة، و6 منح فى الآداب"، ومن بين هؤلاء الطلاب 8 يحملون شهادات STEM، و13 من حاملى الثانوية العامة "علمى"، و5 من حاملى الثانوية العامة "أدبى"، بالإضافة إلى 4 منح للطلاب المتفوقين من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى ختام كلمته، دعا الوزير الطلاب إلى اغتنام هذه الفرصة المثمرة، والاستفادة منها بشكل جيد، حيث قام سيادته بتكريم الطلاب الحاصلين على المنحة للعام الدراسى الحالى، وتسليم الطلاب 26 شهادات المنحة، ومن المقرر توفير 4 منح للطلاب المتفوقين من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة" ليكتمل بذلك عدد المنح 30 منحة سنويًّا.



وعلى هامش الاحتفال تم عرض فيلم وثائقى حول تطوير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وفيلم آخر عن مئوية الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة الأمريكية عن سعادته بهذا التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعة الأمريكية بالقاهرة، متمنيًا مزيدًا من التفوق والنجاح لهؤلاء الطلاب.



شهد الاحتفال السفير فرانسيس ريتشياردونى رئيس الجامعة الأمريكية، والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتورة ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى، وعدد من قيادات الوزارة.