أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، أن عدد العمالة غير المنتظمة التى قامت بالتسجيل لتحديث بياناتها حتى اليوم على البوابة الإلكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء ، وصل إلى 4 ملايين و637 ألف عامل وذلك على مدى 4 أيام.





وأوضح وزير القوى العاملة أن الموعد النهائى لتسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على المنحة الرئاسة "المرحلة الرابعة"، ينتهى فى 15 أكتوبر الجارى فى تمام الساعة الـ 12 ظهرا، بعد أن بدأ التحديث السبت الماضى. وشدد وزير القوى العاملة على أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أى تداعيات فيروس كورونا، بمواصلة دعم هذه الفئة، والذى بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا، بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام. وأشار سعفان إلى أنه بعد الانتهاء من موعد تحديث بيانات المتقدمين سيجرى تدقيق بياناتهم عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: 15 أكتوبر.. آخر موعد لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.