الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31

وتوقع الخبراء، وفقا لبيان صحفى، أن يسود غدا طقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، وطقس حار نهارا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، معتدل ليلا على جنوب سيناء.
كما يسود طقس حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، لطيف ليلا على الشمال، معتدل ليلا على الجنوب.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 31 21
الإسكندرية 30 20
وادى النطرون 31 21
طنطا 30 20
شبين الكوم 30 20
دمنهور 30 21
بلطيم 29 21
مطروح 28 21
السلوم 29 19
سيوة 32 19
بورسعيد 29 24
دمياط 28 23
الزقازيق 31 20
المنصورة 30 20
الإسماعيلية 33 21
السويس 32 22
العريش 30 21
رفح 30 21
راس سدر 31 22
نخل 30 17
نويبع 32 25
طابا 30 22
كاترين 29 16
الطور 30 24
شرم الشيخ 33 27
الغردقة 32 26
مرسى علم 34 25
الفيوم 32 21
بنى سويف 32 21
المنيا 33 22
أسيوط 34 22
سوهاج 36 22
قنا 38 23
الأقصر 40 24
أسوان 41 25
إدفو 40 24
أبوسمبل 40 26
الوادى الجديد 39 24
شلاتين 36 27
أبورماد 35 26
حلايب 33 28
راس حدربة 35 25
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