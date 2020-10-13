نظمت سفارة جمهورية مصر العربية فى ويلنجتون بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، ومجلس الأعمال النيوزيلندى الإفريقى، ندوة بالفيديو كونفرانس، حول فرص الأعمال والتجارة بين مصر ونيوزيلندا، بمشاركة سفير نيوزيلندا لدى مصر وأعضاء مجلس الأعمال النيوزيلندى الإفريقى، وعدد من رجال الأعمال.





وتناولت دينا الصيحى سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، وفقا لبيان صحفى، أوجه علاقات البلدين سياسيًا وتاريخيًا واقتصاديًا واستعرضت فرص التجارة والأعمال بين البلدين وكذا مناخ الاستثمار فى مصر، موجهة الدعوة لرجال الأعمال من الطرفين لدراسة الفرص القائمة وتوظيف غير المُستغل منها، كما أكدت على استعداد السفارة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم لتحقيق ذلك. كما ألقى طارق شلبى، مساعد وزير التجارة والصناعة، كلمة ركز خلالها على الفرص التى يُقدمها السوق المصرى الذى يتجاوز 100 مليون نسمة، مع الإشارة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية، والتى تجعل منها بوابة للنفاذ للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية واللاتينية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة مصر فى نيوزيلندا تنظم ندوة حول فرص الأعمال والتجارة بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.