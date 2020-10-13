 غدا انتخابات شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية  

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ويخوض هذا التحالف الانتخابات باسم قائمة "التصدير حياة" والتى يرأسها الدكتور شريف الجبلى.
وصرح الدكتور الجبلى بأن القائمة التى تخوض الانتخابات غدا، تمثل كافة قطاعات التصدير في مصر بالإضافة الى ممثلين لقطاعات اللوجستيات مثل الشحن، وتحقيق توازن نسبي للتوزيع الجغرافى للمصدرين بشكل عام، ليكون هناك ممثل لكل محافظة في القائمة، وهو ما يزيد فرص نجاح القائمة نظرا لتنوعها بين كافة المصدرين رغم تنوع نشاطاتها.
ويقول الدكتور مصطفى النجارى المرشح على قائمة "التصدير حياة" أن برنامج عمل القائمة هو تبنى مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعم الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وذلك من خلال البحث عن مساحات مشتركة للتنسيق بين المنتجين والمصدرين والجهات الحكومية المعنية بالصناعة وبحث كافة المعوقات سواء الانتاجية او اللوجستيات بداية من الشحن والتفريغ والتخليص الجمركى وحتى التسويق في الخارج.
وتتبنى القائمة في برنامجها الانتخابي تأسيسي لجان نوعية متخصصة داخل الشعبية للعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكافة المصدرين من برامج رد الأعباء ودعمهم في وضع استراتيجيات طويلة الأمد تمكنهم من فتح أسواق جديدة بالأخص في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأسيا وهى مناطق استطاعت مصر أن تضاعف صادراتها لها خلال العامين الماضيين.
وكان قد استطاع مجلس ادارة الشعبية السابق من التنسيق مع الحكومة بما يحقق تمثيل للمصدرين في أماكن صنع القرار من خلال جلال تنسيقية مشتركة مثل لجان مخالفات المصدرين ولجان التسعير برئاسة مجلس الوزراء ولجان منظمة التجارة العالمية.
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