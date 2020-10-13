محافظ قنا: تفعيل الشباك الواحد بمركز خدمات المستثمرين غدا

أعلن أشرف الداودى محافظ قنا عن بدء تفعيل خدمة الشباك الواحد بمركز خدمات المستثمرين بقنا لتيسير حصول المستثمر على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتأسيس وتشغيل المصنع أو الشركة التى يطمح المستثمر لإقامتها دون الحاجة إلى التنقل بين المؤسسات الحكومية والسفر إلى القاهرة لإنهاء تلك الإجراءات.





وأوضح محافظ قنا فى بيان اليوم الثلاثاء، أن خدمة الشباك الواحد توفر قاعدة بيانات تربط جميع الجهات والهيئات الوزارية ببعضها لتسهيل الإجراءات على المستثمر فخلال أيام معدودة يمكن للمستثمر أن يحصل على كل الموافقات والتراخيص بعد أن كان ذلك يستغرق شهورا، مؤكدا أن ذلك سيساهم فى جذب المزيد من المستثمرين إلى المحافظة. وأضاف الداودى أنه تم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية التى يتعامل معها المستثمرون لتقديم كل خدمات الاستثمار من خلال مركز خدمات المستثمرين سواء فى مرحلة تأسيس الشركات أو خدمات ما بعد التأسيس وتذليل كل العقبات التى قد تواجههم بما يساهم فى ضمان استدامة هذه الكيانات.

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