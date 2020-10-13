بحضور نيللى كريم.. هدايا ذهبية أيقونية للمحاربات فى مؤسسة بهية

قدّمت إحدى الشركات، اليوم الثلاثاء، هدايا أيقونية من الذهب للمحاربات فى مؤسسة بهية الخيرية لعلاج سرطان الثدى فى حدثٍ توعوى أقيم فى مقرّ المؤسسة بحضورٍ لافتٍ للنجمة نيللى كريم، فى خطوةٍ تندرج فى سياق حملة شهر أكتوبر الوردى لمكافحة سرطان الثدى.





وتأتى الحملة ضدّ سرطان الثدى هذا العام من باب الدعم النفسى لنذكّر كلّ سيدة كم هى قوية وشجاعة وأن نشدّد على أهميتها ودورها الاستثنائى ليس فى حياتها الشخصية فحسب بل فى حياة أسرتها والمجتمع من حولها.

ورحب المهندس تامر شوقى رئيس مجلس إدارة مستشفى بهية بالحضور من الشركة والفنانة نيللى كريم، معربا عن سعادته باهتمام الشركة بمحاربات بهية، إذ أن هذه المرة الثانية التى تقوم فيها الشركة بالاحتفاء بمحاربات سرطان الثدى فى بهية وتقديم الهدايا لهن فى شهر أكتوبر الوردى، كما أثنى شوقى على حضور الفنانة نيللى كريم التى تعتبر واحدة من أسرة "بهية" واصفا النجمة بأنها "من أهل البيت"، مؤكدا أن وجود مثل الفعاليات تساهم بشكل كبير فى الدعم النفسى ورفع الروح المعنوية للمحاربات.

كما قال المهندس ماجد حمدى عضو مجلس إدارة مستشفى بهية، إن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدى وتقوم من خلاله مستشفى بهية بالدور التوعوى اللازم للمحاربات والوقوف بجانبهم، مؤكدا أن مستشفى بهية "فى ظهر كل ست مصرية"، مشيرا إلى أن المسشتفى سيواصل تقديم دوره بشكل أكبر من خلال افتتاح الفرع الثانى للمستشفى بالشيخ زايد قريبا والذى يهدف إلى تقديم خدمة أكبر للكل محاربة.