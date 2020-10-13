سعفان يتابع مستحقات طبيب مصري توفي بـ ”كورونا” في الكويت

تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، في أقل من أسبوع يفيد بوفاة جديدة بفيروس كورونا ، وذلك للطبيب المصري عبد الله مشالي إثر إصابته متأثرا بالفيروس.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير أصدر تعليماته للمكتب بمتابعة المستحقات العمالية للطبيب المتوفي، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد، مؤكداً أن الفقيد قدم روحه الغالية فى سبيل الواجب وخدمة رسالة الأطباء السامية بحماية الأرواح وإنقاذها ولو على حساب أنفسهم.

وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت ، إلي أن الطبيب المصري يدعي الدكتور عبد الله مشالي ويعمل في قسم الباطنة والجهاز الهضمي بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة ، وأن الوفاة جاءت بعد إصابته بفيروس كورونا ، عن طريق العدوى أثناء عمله ، ومكث في العناية المركزة ما يقارب من الشهر، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالدفن بالكويت فى المقابر الخاصة بوفيات الكورونا، تم تقديم العزاء لارملته المتواجدة حاليا بالكويت والتي ستغادر خلال أيام للعودة ‘لى مصر، وجارى المتابعة لاستخراج شهادة الوفاة وإعلام الوراثة لصرف المستحقات العمالية للورثة.