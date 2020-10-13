الفنان محمود الليثي يعلن إصابته بكورونا.. وحالة والدته وزوجته غير مستقرة

أعلن الفنان محمود الليثي إصابته بفيروس كورونا منذ 10 أيام، مؤكدا أن حالته حاليا مستقرة، إلا أن زوجته ووالدته حالتهما سيئة مطالبا بالدعاء لهما.

وكتب الليثي عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"عندي كورونا بقالي اكتر من عشر ايام و حالتي مستقره الحمد لله بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لامي وزوجتي لان حالتهم غير مستقرة و محتاجين دعاء و اسف لو حد اتصل و مردتش".

محمود الليثي

وكان شارك الليثي مؤخرا في مسلسل "مملكة إبليس"، وينتمى المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية المختلفة والمركبة، والتى تتصاعد أحداثها فى قالب تشويقى مثير طوال الحلقات .

جدير بالذكر، أن مسلسل "مملكة إبليس" كتبه السيناريست محمد أمين راضي، وأخرجه أحمد خالد موسى، ويقوم ببطولته كوكبة من النجوم على رأسهم النجمة غادة عادل والنجمة رانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود.