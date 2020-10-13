سفير جنوب السودان لرئيس "الأسقفية": كنيستكم تشجع على قبول التنوع

استقبل الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم الثلاثاء السفير جوزيف موم مجاك سفير جنوب السودان لدى القاهرة وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

أشاد سفير جنوب السودان بالقاهرة – خلال اللقاء - بدور الكنيسة في مجال تشجيع الشباب على قبول التنوع ومواجهة القبلية التى كانت سببا فى الصراعات والحروب في البلاد، موجهًا الشكر للكنيسة بمصر لتقديم الرعاية لأبناء "جوبا" في القاهرة.

وأكد السفير على أهمية الدور المصري في تقديم مساعدات لبلاده خاصة المركز الطبي بجنوب السودان الذي تم افتتاحه بالعاصمة "جوبا" مؤخرًا.

وناقش رئيس الأساقفة مع السفير فكرة الدعوة لمؤتمر لأبناء جنوب السودان الذين أتموا دراستهم الجامعية بمصر، وذلك لتشجيعهم للعودة لإعادة تنمية جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة المصرية، كما ناقشا كيفية تسهيل الإجراءات التى تتخذها مصر لإتمام مراسم الزواج لأبناء جنوب السودان.

الجدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية فى جنوب السودان هى أكبر الكنائس الأسقفية عددا وتربطها علاقات صداقة قوية مع نظيرتها الأسقفية بمصر.