الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد.. والعظمى فى القاهرة 31

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الأربعاء/ طقس مائل للحرارة نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة.. طقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.



ويكون الطقس حار نهارا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، ومعتدل ليلا على جنوب سيناء والطقس حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، لطيف ليلا على الشمال، معتدل ليلا على الجنوب.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أمام حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 31 21

طنطا 30 20

شبين الكوم 30 20

دمنهور 30 21

بلطيم 29 21

مطروح 28 21

السلوم 29 19

سيوة 32 19

بورسعيد 29 24

دمياط 28 23

الزقازيق 31 20

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 33 21

السويس 32 22

العريش 30 21

رفح 30 21

راس سدر 31 22

نخل 30 17

نويبع 32 25

طابا 30 22

كاترين 29 16

الطور 30 24

شرم الشيخ 33 27

الغردقة 32 26

مرسى علم 34 25

الفيوم 32 21

بني سويف 32 21

المنيا 33 22

أسيوط 34 22

سوهاج 36 22

قنا 38 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 40 24

أبوسمبل 40 26

الوادي الجديد 39 24

شلاتين 36 27

أبورماد 35 26

حلايب 33 28

راس حدربة 35 25