وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
أمام حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 31 21
الإسكندرية 30 20
وادي النطرون 31 21
طنطا 30 20
شبين الكوم 30 20
دمنهور 30 21
بلطيم 29 21
مطروح 28 21
السلوم 29 19
سيوة 32 19
بورسعيد 29 24
دمياط 28 23
الزقازيق 31 20
المنصورة 30 20
الإسماعيلية 33 21
السويس 32 22
العريش 30 21
رفح 30 21
راس سدر 31 22
نخل 30 17
نويبع 32 25
طابا 30 22
كاترين 29 16
الطور 30 24
شرم الشيخ 33 27
الغردقة 32 26
مرسى علم 34 25
الفيوم 32 21
بني سويف 32 21
المنيا 33 22
أسيوط 34 22
سوهاج 36 22
قنا 38 23
الأقصر 40 24
أسوان 41 25
إدفو 40 24
أبوسمبل 40 26
الوادي الجديد 39 24
شلاتين 36 27
أبورماد 35 26
حلايب 33 28
راس حدربة 35 25
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد.. والعظمى فى القاهرة 31 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.