السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء و شرق العوينات وتوشكى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي".

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