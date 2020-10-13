انت الان تتابع تفاصيل خبر “رسمياً” قرار جديد بفتح باب التقديم لـ تحويل الأراضي الزراعية إلى مباني بهذه المحافظات ومهلة شهرين والشروط والتفاصيل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في قرار جديد تم فتح باب التقديم لـ تحويل الأراضي الزراعية إلى مباني، واستنزال تلك الأراضي من الحيز الزراعي، مع إعطاء مهلة شهرين للتقديم، وذلك في جميع نطاق محافظة القاهرة “الشمالية – الجنوبية – الشرقية – الغربية”.

فتح باب التقديم لـ تحويل الأراضي الزراعية إلى مباني

وأعطت محافظة القاهرة مهلة شهرين للتقديم، على أن يبدأ التقديم من بداية أكتوبر الجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر، ويعرض مصر مصر فايف الشروط والتفاصيل اللازمة لتحويل قطعة أرض زراعية إلى مباني سكنية أو غيرها.

الخطوات والإجراءات المطلوبة لـ تحويل الأراضي الزراعية إلى مباني أو أرض سكنية:

1- عقد مسجل للأرض المطلوب استنزالها من الحيز ازراعي.

2- – خريطة مساحية من 1 لـ 5000.

اقرأ أيضاً:

“بعد تخفيضها” رسوم استخراج رخصة قيادة السيارة لأول مرة وتجديدها

تفاصيل سرقة عريس لعفش عروسته قبل الفرح بـ48 ساعة وهروبه

5 فئات لا تسحق منحة الـ500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

“مش غاز ولا كهربا” أسباب وفاة عروسي الشرقية بحمام الشقة ليلة دخلتهم

3- يجوز الإكتفاء بهذين الطلبين واستكمال الأوراق باقي الأوراق عقب فحص الطلب.

4- كشف تحديد مساحي صادر من هيئة المساحة.

5- كشف من الضرائب العقارية يؤكد بأنّ الأرض المطلوب تحويلها إلى مباني تخضع لضريبة الأطيان الزراعية.

6- شهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد.

7- تقديم الطلبات يكون بالمركز التكنولوجى في ديوان عام محافظة القاهرة.