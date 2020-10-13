شيخ الأزهر يكافئ الوافدين المتفوقين بالدراسة فى العلوم الإسلامية مجانا

منح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العشرة الأوائل المتفوقين ‏فى ‏الشهادة الثانوية الأزهرية من الطلاب بمعاهد البعوث الإسلامية، فرصة للالتحاق بالدراسة فى ‏كلية ‏العلوم الإسلامية للوافدين بالمجان، طوال فترة الدراسة، لتفوقهم بالثانوية.‏





تشمل منحة الإمام الأكبر للطلاب المتفوقين، التى صدر بها قرار اليوم الثلاثاء، دراسة كاملة بكلية العلوم الإسلامية للوافدين،و‏إعفاء ‏الطلاب من كل الرسوم الدراسية لسنوات الدراسة بالكلية، وصدر قرار من المجلس ‏الأعلى ‏للأزهر بشأن الموافقة على هذا المقترح، حرصًا على تشجيع الطلاب على التفوق ‏والعمل على ‏تنميتهم وتطويرهم والنهوض بهم علميًا وثقافيًا‎.‎

جدير بالذكر أن الإمام الأكبر يتابع لحظة بلحظة أحوال الطلاب الوافدين ويوصى بهم ‏فى ‏كل لقاء ويطمئن عليهم، ويؤكد على الاهتمام بالطلاب الوافدين ويصفهم بأنهم سفراء الأزهر ‏فى ‏بلادهم، وأنهم خير من يمثلون الأزهر الشريف ورسالته فى كل ربوع العالم، ويشدد ‏على ‏ضرورة تحفيزهم على طلب العلم ومواصلة الدراسة والنجاح الدائم، وتيسير كافة ‏الخدمات ‏والإجراءات اللازمة لهم‎.‎

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