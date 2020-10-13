فيديو.. مجلس الدولة: تصوير الرموز داخل اللجان الانتخابية يعطى طاقة إيجابية

قال المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن قيام بعض الرموز بالتصوير داخل اللجنة الفرعية المختصة بالانتخابات، قبل أو بعد الإدلاء بصوتها يعطى طاقة إيجابية وتشجيعية، مشيرا إلى أن هذا أمر لا يدخل تحت مظلة الإجراءات الممنوعة طالما أنه لم يظهر بطاقته الانتخابية أو المرشح أو القائمة التى اختارها.





جاء ذلك خلال فعاليات ندوة إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، والتى ينظمها مجلس الدولة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بحضور عدد من قضاة وأعضاء المجلس. وشدد حسام، على ضرورة التعامل مع الرموز بما يصدر طاقة إيجابية، متابعا: الناخب ممن له مكانة فى المجتمع مثل رئيس الوزراء تصويره هو ليس بحاجة له بشكل شخصى، لأنه لا يحتاج اللقطة، بل أنه رغم مشاغله إلا أنه قدم وحرص على المشاركة فى الانتخابات. وأكد رئيس المجلس، أن تصوير الرموز داخل اللجان الانتخابية تشجيعى ولا يخل بعمل اللجنة.

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