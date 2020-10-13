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صور .. حلوان والمنوفية تهديان وزيرة التضامن درعا الجامعتين تقديرا لجهودها

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محمد صابر 2020-10-13 16:45 0 تبليغ

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أهدت جامعتى حلوان والمنوفية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، درع الجامعتين تقديرًا لجهود الوزارة، وتقديمها عددًا من الخدمات الاجتماعية المهمة لطلاب الجامعة، فضلا عن قيامها بتجهيز المدن الجامعية خلال أزمة .

وسلم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية وزيرة التضامن الدرعين، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعات الحكومية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل 24 جامعة حكومية.   

 

كما تم إهداء وزيرة التضامن مجموعة من مطبوعات جامعة حلوان تحتوى على البرامج والأنشطة التى تطبقها الجامعة.  

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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