صور .. حلوان والمنوفية تهديان وزيرة التضامن درعا الجامعتين تقديرا لجهودها

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وسلم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية وزيرة التضامن الدرعين، وذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعات الحكومية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل 24 جامعة حكومية.
كما تم إهداء وزيرة التضامن مجموعة من مطبوعات جامعة حلوان تحتوى على البرامج والأنشطة التى تطبقها الجامعة.
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