بنسبة 50%.. الجيزة تخفض أسعار تقنين وضع اليد على أملاك الدولة بالقرى

أعلنت محافظة الجيزة عن تخفيض أسعار الأراضى أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها فى ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والتى سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة وذلك بنسبة تخفيض 50% للأراضى الواقعة بالقرى وعلى وجه الخصوص للمواطنين واضعى اليد على الأراضى ذات الطابع الريفى البسيط والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية.





يأتى قرار محافظة الجيزة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أحمد راشد، محافظ الجيزة أن القرار يسرى على الأراضى الواقعة بالقرى شريطة أن يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وإن كان جزء منه مُستغل بنشاط تجارى بسيط وألا يتجاوز مساحة البناء 300م 2 مشيرا إلى أنه فى حالة تجاوز البناء لهذه المساحة يتم حساب المساحة الزائدة بالأسعار دون تخفيض. توجيهات محافظ الجيزة جاءت خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعى للجنة البت فى طلبات تقنين أوضاع اليد على الأراضى أملاك الدولة، حيث أكد المحافظ أن الإجراء يأتى انطلاقا من دور الحكومة فى العمل على حل جميع مشاكل مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقا لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم.

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