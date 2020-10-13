وزير الأوقاف : تنظيم النسل ضرورة شرعية ووطنية

نظمت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أولى حلقات منتدى الحوار الثقافى تحت عنوان "تنظيم عملية الإنجاب رؤية شرعية وضرورة واقعية"، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية.





وفى كلمته أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن قضية الإنجاب أصبحت ضرورة شرعية ووطنية فى مصر، وأن هذه القضية تخطى الكلام فيها من حيث الحِل والحرمة إلى حالة الضرورة نظرًا لخطورتها الكبيرة على مقدرات وبرامج مسيرة التنمية، وأن هذه اللقاءات تأتى فى إطار إيجاد حلول جادة فى مواجهة قضية الزيادة السكانية وتنظيم الإنجاب، لذا كانت أولى حلقات منتدى الحوار الثقافى لمناقشة ثانى أكبر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب هو مناقشة هذه القضية.

وفي سياق متصل بين وزير الأوقاف أن الزيادة السكانية فى مصر تبلغ نسبتها 1،8 %، أى مليونًا و800 ألف، وهذه الزيادة تمثل إجمالى العدد الفعلى للسكان فى بعض الدول على أرض الواقع، وهى تقتضى من الناحية التعليمية زيادة نحو 2000 مدرسة، و40 ألف معلم، و900 ألف وحدة سكنية، وغير ذلك من المرافق، وما يلزم لقيام كيان دولة بالكامل، والزيادة السكانية فى مصر معناها إنشاء دولة كاملة بمرافقها وجميع متطلباتها.

وشدد مختار جمعة، أنه كلما زاد مستوى الوعى لدى الأسرة زاد مستواها التعليمى والتربوى والثقافى، وأن الكثرة المطلوبة هى الكثرة النافعة القوية التى ليست كغثاء السيل، وأن القدرة لا تقاس بمقاييس الأفراد، وإنما بمدى نفع الأفراد لبلادهم، لذا يجب علينا تصحيح الثقافات فى كل شئ من أجل تكوين أسرة سليمة؛ تكون لبنًة قويًة فى مستقبل الوطن، وإذا نظرنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"، وجدنا أن القدرة المقصودة فى هذا الحديث هى القدرة الكاملة من الناحية المالية والنفسية والصحية والبدنية، والقدرة على بناء أسرة قوية وسليمة؛ حتى لا يقصر رب الأسرة تجاه مسئوليتة نحو رعاية أسرته.

وأكد الوزير ضرورة التسوية الكاملة بين الأبناء فى الرعاية والصحة والتعليم والإنفاق، متابعًا يقول صلى الله عليه وسلم : "مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا – يَعْنىي الذُّكُورَ – أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ"، مشيرًا إلى أن هناك أبعادًا دينية تتعلق بالفهم الخاطئ للنصوص يقوم أئمة وزارة الأوقاف والواعظات بتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة، لافتًا إلى عقد 56 دورة لتصحيح المفاهيم التى تتعلق بتنظيم الأسرة، وأن الواعظات بمشاركة المرشدات الصحيات قمن بحملة طرق الأبواب بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مختتمًا حديثه بالتشديد على وجوب مراعاة أحوال الدول كما تراعى أحوال الأفراد.