مصر للطيران تٌطرح تخفيضات تصل إلى 35 % من وإلى المدن السعودية

أعلنت شركة مصر للطيران طرح تخفيضات بين القاهرة وكل من مدن جدة والمدينة والرياض والدمام والقصيم بالمملكة العربية السعودية، كما تسري هذه التخفيضات للسفر من المدن السعودية إلى نقاط شبكة مصر للطيران المنتشرة حول العالم ، وذلك في ظل الحملة التي أطلقتها للتشجيع على السفر تحت شعار "مش حنبطل نسافر".
وذكرت الشركة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنها طرحت تخفيض 35 % على درجة رجال الأعمال و 25 % على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر حتى 5 نوفمبر 2020 على أن يبدأ السفر قبل 1 ديسمبر 2020.
وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للعملاء شراء التذاكر من جميع مكاتبها حول العالم أو من خلال مركز الاتصالات في مصر 1717 أو الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.
كما ترجو الشركة من عملائها ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المطلوبة أثناء السفر ومراجعة متطلبات السفر إلى الدول المختلفة عبر موقعها الإلكتروني www.egyptair.com.
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