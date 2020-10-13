أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان الثلاثاء إصابة النجم كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا. وأضاف الاتحاد أن مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر 35 عامًا سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية غدًا الأربعاء لكنه أكد أن اللاعب "بخير" ولم تظهر عليه أي أعراض وخضع للعزل الذاتي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقارير: إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.