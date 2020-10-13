وزيرة الصحة: 600 مستشفى جاهزة للموجة الثانية من كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر بها شبكة مستشفيات لمواجهة الإصابات المحتملة بفيروس كورونا، تضم 600 مستشفى بالجمهورية، موضحة أن مصر لديها مستشفيات الحميات والصدر مستعدة بشكل قوى لاستقبال الموجة الثانية لجائحة كورونا.
وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى منعقد حاليا بمشاركة منظمة الصحة العالمية: "قمنا بتطوير 45 مستشفى من مستشفيات الحميات والصدر وجارى تطوير المستشفيات الباقية لأنها تمثل خط الدفاع الأول للحماية من المرض".
وأوضحت وزيرة الصحة، أن القيادة السياسية تبنت ملف كورونا ودعمته بشكل قوى، لافتة إلى أن البرتوكولات العلاجية محدثة وفق المقاييس العالمية.
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت فى تصريحات سابقة ضرورة استمرارية تقديم الخدمة الصحية الأساسية كأولوية بالغة الأهمية خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتابعت: المستشفيات تقوم بالدور الأساسى فى توفير كافة الخدمات الطبيعية، بالإضافة إلى خدمات علاج كورونا.
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