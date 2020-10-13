نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:



بعد تعثر انتقاله للأهلي.. #محمد_إبراهيم يتصدر تويتر



قبل الاعلان عن الهاتف الجديد .. #ابل يتصدر تويتر



بالبورنس الأبيض.. شيما صابر برفقة زوجها

ميدو: يجب التركيز فقط على دعم الزمالك قبل مباراتي نصف النهائي



بإطلالة صيفية.. ريم مصطفى تتألق أمام البحر



منة فضالي: أمر بأسوأ مرحلة في حياتي بس ربنا كبير



ميدو يطلق حملة جديدة لدعم الفارس الأبيض.. #الزمالك_أولًا يتصدر تريند تويتر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. بالبورنس الأبيض.. شيما صابر برفقة زوجها .. منة فضالي: أمر بأسوأ مرحلة في حياتي بس ربنا كبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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